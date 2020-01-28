Сегодня будут закодированы 23 украинских телеканала

Сегодня, 28 января, спутниковый сигнал рейтинговых украинских каналов будет заблокирован. За дальнейший просмотр любимых телепередач теперь нужно будет платить, передают «Донецкие новости».

Из бесплатного доступа исчезнут каналы 4 медиагрупп: «Медиа Группа Украина» («Украина», НЛО TV, «Индиго»), «1+1 Media» («1+1», «2+2», ТЕТ, УНИАН, «Плюсплюс», «Бигуди»), StarLightMedia (СТБ, «Новый канал», ICTV, М1, М2, «ОЦЕ ТБ») и Inter Media Group («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм»).

В открытом доступе останутся государственные каналы «Рада» и «Культура», информационные «112 Украина», «Прямой», «5 канал», «Эспрессо ТВ», общественный вещатель «Первый национальный» (UA:Первый), а также региональные каналы. Полный список, предоставленный Общественной организации «Донбасс SOS» Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, смотрите ниже:

Перечень бесплатных каналов

О вариантах возобновления официального доступа к закодированным каналам см. в материале «Кто в январе рискует остаться с черным экраном и куда исчезнет бесплатное ТВ».