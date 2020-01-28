В «ЛНР» задержали мать восьмерых детей, обвиняют в «проведении разведдеятельности»

В «ЛНР» задержана многодетная мать, которую обвинили в «проведении разведывательной деятельности на территории республики». Об этом сообщает пресс-центр «МГБ ЛНР».

«Сотрудниками МГБ выявлена жительница Станично-Луганского района, которая, по заданию СБУ, занималась на территории республики сбором сведений в отношении военнослужащих народной милиции. Кроме того, она должна была вести среди военнослужащих ЛНР агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ "Тебя ждут дома"», – уверяют в «МГБ».

Также сообщается, что женщина – мать 8-х детей, 2-е из которых проживают в «ЛНР».

В «республике» уверяют, что она была «завербована сотрудниками украинских спецслужб путем шантажа и физических угроз».

«По аналогичной схеме в 2017 году к сотрудничеству с украинскими спецслужбами привлечена ее старшая дочь, на протяжении года выполнявшая задания сотрудников СБУ, угрожавших физической расправой ее несовершеннолетним брату и сестрам», – заявляют в «ЛНР».

Задержанной грозит 20 лет лишения свободы.