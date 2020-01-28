Труба решил оспорить в суде указ о своем увольнении

Экс-директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба решил оспорить в суде указ президента Владимира Зеленского о его увольнении. Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

«Подал иск в Верховный Суд о признании противоправным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени», – написал Труба.

Труба отметил, что теперь этому решению нужно дать правовую оценку.

«Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», – написал Труба.