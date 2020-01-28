ДТП на Донетчине: Погиб мотоциклист

В Мирнограде (Донецкая обл.) в ДТП погиб мотоциклист. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

«Вчера вечером, 27 января, в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение от горожан о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал мотоциклист. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и медики. Во время проверки полицейские установили, что 22-летний местный житель, управляя мотоциклом, не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся со столбом линии электропередачи», – рассказали в полиции.

В результате аварии водитель получил травмы несовместимые с жизнью и умер до приезда медиков.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.