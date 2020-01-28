На Донбассе в гумпомощи нуждаются 3,4 млн человек, – ООН

По оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), на Донбассе в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

При этом, по данным ООН, 1,1 млн человек – люди старше 60 лет.

«Украина: с начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек – но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн – старше 60 лет», – сказано в сообщении ООН.