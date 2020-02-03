Шоколад, алкоголь, сыры и колбасы: В Луганске показали супермаркет (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал один из супермаркетов.

В частности, луганчанин побывал в квартале Южном, где посетил супермаркет «Максим». У входной двери – неработающий банкомат.

Сам магазин занимает обширную площадь на 1-м этаже. В нем можно купить корм для животных, овощи, фрукты, мед, детское питание, газированные напитки, алкоголь, сыры и колбасы, а также шампуни, кремы, дезодоранты и другие товары.

Есть кондитерский отдел, холодильники с мороженым, салаты, котлеты и другая готовая к употреблению еда.

«В принципе, стандартный набор», – прокомментировал мужчина ассортимент.

Касательно цен он отметил, что шоколад «Милка» стоит дешевле, чем в иных районах города. 100-граммовая шоколадка – 68 руб. (27 грн по местному курсу на 3.02.2020).

При этом покупателей в магазине очень мало.