С апреля в Украине введут электронные больничные: Подробности

С 1 апреля в Украине планируют ввести электронный больничный. Об этом проинформировал заместитель министра социальной политики Олег Коваль во время брифинга «Развитие государственных фондов социального страхования: проблемы и перспективы», сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования», – сказал Коваль.

По словам замминистра, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

«Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация через реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию – поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным», – сообщил Коваль.

Среди предохранителей и гарантий прозрачности в системе электронных больничных Коваль назвал следующие пункты:

1. Каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью – будет введена персональная ответственность врача, который выдал этот документ.

2. Электронный оборот даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач: нередки случаи, когда врачи выдают документы по болезням, которые не соответствуют их профилю, а это – потенциальные коррупционные риски.

3. Можно будем бороться и отслеживать потенциальные «схемы», когда «на больничный» идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.

Как сообщил Коваль, первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения.