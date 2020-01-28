Эксперт: Отставка Суркова – это символическая уступка со стороны России

Помощник президента России, куратор «Л-ДНР» Владислав Сурков уходит в отставку. Предположительно, новым куратором «украинского направления» станет Дмитрий Козак, назначенный заместителем главы администрации президента РФ. Формальная отставка Суркова – это символическая уступка со стороны России. Об этом «Донецким новостям» рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

По его словам, в устранении Суркова с «украинского направления» можно выделить несколько составляющих. «Первое – неподтвержденность и маловероятность факта. Официально в настоящее время его отставка не подтверждена. И вся его история доказывает, что даже после освобождения с этой должности, Сурков обязательно выплывет на другой», – отмечает эксперт.

Он напоминает, что с «украинского направления» его «выводят» с 2015 года (когда состоялась стабилизация фронта, и впервые было заявлено, что в противостоянии «башен Кремля» выиграл Козак).

«Вторая составляющая – реальность… На Донбассе Сурков никогда не был единственным центром влияния. Кроме него и Козака, свои зоны ответственности имели ФСБ и ГРУ. Но с другой стороны – Суркова планомерно вытесняли из "Л-ДНР"», – объясняет Богдан Петренко.

Третье, по словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма, – это миропонимание. «В сознании населения и власти сформировано представление, что от изменения конкретных персоналий может в корне измениться ситуация. Но даже гипотетическое устранение Суркова не изменяет интересов России в Украине: признание нами "русскости Крыма" и впихивания Донбасса как российского субъекта в украинскую политическую реальность, формирование пророссийской стратегии развития Украины», – говорит Петренко.

«Именно персонализация восприятия действительности открывает перед Украиной потенциал улучшения отношений с Россией. Устранение демонизированной фигуры создает психологически комфортную ситуацию и улучшает "климат переговоров"», – добавляет он.

По словам эксперта, в Кремле понимают, что продавливание изменений в Конституцию Украины по «формуле Штайнмайера» и особого статуса для Донбасса требует и определенных уступок со стороны России. «Поэтому формальная отставка Суркова, учитывая фактическое создание тандема Ермак-Козак, якобы заявлялась как желание Украины. Что и было реализовано. Проблема в том, что после такой символической уступки со стороны России (по крайней мере, так подается) – очередь Украины идти на уступки. И, как правило, – на реальные», – уверен Петренко.

Как отмечает эксперт, Украине выгодно, чтобы «украинским направлением» занимались несколько «башен». «Но выгодно только тогда, когда мы сами будем проводить активную политику и играть на противоречиях кремлевской власти. К сожалению, за прошедшие годы мы так и не научились этого делать, поэтому продолжаем играть в реактивную политику. В оборону во всех смыслах этого слова. А такая тактика – заведомо проигрышная», – резюмирует он.

Более подробно с мнением Богдана Петренко и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Кто опаснее – Козак или Сурков: К чему приведет смена кремлевского куратора "Л-ДНР"».