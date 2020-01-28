На Донетчине мошенники «увели» с банковских карт двух мужчин почти 20 тыс. грн

На Донетчине мошенники «увели» с банковских карт двух жителей области почти 20 тыс. грн. Полиция разыскивает злоумышленников. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Обоим потервевшим звонили неизвестные, назывались сотрудниками банковских учреждений и просили назвать личные данные и цифровые комбинации из смс-сообщений.

Так, к правоохранителям Мирнограда обратился 20-летний местный житель, который пожаловался на то, что незнакомцы «обнулили» его банковский счет.

«Пострадавший рассказал, что сначала "сотрудник банка" сообщил, что ему необходимо активировать банковскую карту, а для этого – перевести денежный остаток с банковского счета на свой телефон, а затем продиктовать цифровую комбинацию, которая придет в смс-сообщении. Пострадавший так и сделал, после чего получил еще одно сообщение, из которого и узнал, что кто-то снял его деньги», – рассказали в полиции.

Почти аналогичное заявление приняли правоохранители от 69-летнего жителя Доброполья. Мужчина также пошагово выполнил инструкции «сотрудников банка», которые «увели» деньги сразу с двух его банковских карточек. По словам мужчины, 13 тыс. грн исчезли именно после его телефонного разговора с «работниками банка».

Полицией начаты уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 3-х лет тюрьмы.