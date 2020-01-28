За 250 гривен и бесплатно: Водитель рассказал, как вывозил жителей из «горячей» Попасной

Житель Попасной (Луганская обл.) Сергей Шемерда в 2014 году – в разгар военных действий на Донбассе – вывозил земляков в другие города Украины. Люди выезжали в основном в Харьков. Его 8-местный микроавтобус был единственным, куда помещались семьи и небольшой багаж, ведь брали только необходимое, передают «Свои.city».

В городе работали еще и одиночные таксисты, сутками курсировали автомобили спасателей и «скорой». Других машин в опустевшей Попасной не осталось. Все, кто могли уехать на личном транспорте, – тогда уже уехали.

До войны Сергей занимался пассажирскими перевозками – возил людей на моря. Еще занимал руководящую должность на предприятии «Укртелеком» в Первомайске. С приходом «ЛНР», путь на предприятие Сергею был закрыт – он с семьей переехал к родителям в Попасную.

Когда город обстреливали днем и ночью, люди готовы были отдать 200-300 долл. за то, чтобы выехать из горячей точки. Но Сергей понимал, что это дорого. Он перевозил земляков группами – по 8 человек. Люди платили по 200-250 грн, если ехать до Харькова.

Он рассказывает, что спасаясь от войны, жители Попасной за бесценок распродавали все, что могли, а коров и другую живность отдавали бесплатно. Горели дома, горели документы. Однажды к Сергею подошел пожилой мужчина: «Возьмете до Харькова? У меня паспорт обгорел после того, как в дом попал снаряд». Сергей довез старика по адресу, на блокпосту, к счастью, не проверили документы.

8-местный автомобиль узнавали на многих блокпостах. «Нередко при въезде солдаты ВСУ из блиндажа светом фонарика предупреждали меня о начавшемся обстреле – значит, в город продвигаться опасно. А однажды предупредили о том, что вдоль трассы совсем близко "ГРАД лег" и может последовать вторая кассета, значит – "по газам и тикай отсюда"», – вспоминает мужчина.

Сейчас ситуация в Попасной стабилизировалась, многие горожане возвратились домой. Сергей Шемерда организовал собственный автопарк и по-прежнему перевозит пассажиров.

Сергей Шемерда женат, с супругой воспитывает 18-летнего сына.