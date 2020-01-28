Французскому писателю показали КПВВ на Донбассе (Фото)

Французский писатель Бернар-Анри Леви* посетил контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и пообщался с пограничниками. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что Леви ознакомился с работой крайних пунктов въезда/выезда вдоль линии соприкосновения и выразил поддержку украинским военным, противодействующим вооруженной агрессии. Какие именно КПВВ посетил французский гость – не сообщается.

Фото Госпогранслужбы Украины

Фото Госпогранслужбы Украины

Фото Госпогранслужбы Украины

Фото Госпогранслужбы Украины

Фото Госпогранслужбы Украины

* Бернар-Анри Леви – французский писатель, политический журналист, философ. Известен своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость. В 2014 году выступал на Майдане. Имеет значительное влияние на формирование внешнего курса Франции. В 2015 году Леви стал одним из учредителей Агентства модернизации Украины. В 2019 году помогал в организации визита кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.