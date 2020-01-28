Луганщина: Предприниматель рассказал, как переселенцы интегрируются в громаду Кременной

Процесс интеграции временно перемещенных лиц (ВПЛ) в Кременной (Луганская обл.) в местную громаду проходит успешно. Такое мнение высказал местный предприниматель Андрей Симонов, передает «Трибун».

Он отметил, что в течение 2014 – 2017 годов в Кременную переехали несколько тысяч переселенцев и беженцев, большинство из которых стали полноправными членами громады. «Насчет количества внутренне перемещенных лиц, то здесь, скорей всего, показатель идет от нашего "пенсионного туризма". Но, действительно, у нас много переселенцев. У нас есть и перемещенные вузы. Это – молодежь. Люди постарше тоже интегрируются. Мало того, интегрируясь, они уже купили квартиры, дома, открыли бизнес в городе. Они успешно работают и полностью вливаются в общественную жизнь, то есть, являются членами разных общественных организаций. Среди предпринимателей тоже есть переселенцы», – отметил Симонов.

Предприниматель выделил ряд проблем, среди которых – отсутствие жилья и работы для ВПЛ. Помогает переселенцам ряд международных организаций. «Сначала было сложно из-за жилья. У нас был проект при поддержке ПРООН. Мы ремонтировали корпус в детском лагере "Мечта", и потом в этом корпусе долгое время жили студенты переселенного колледжа культуры. Сложность также в том, что в городе была проблема с работой. Предприятий крупных нет, в основном – мелкий бизнес. Но благодаря той же международной технической помощи, Международной организации по миграции (МОМ) и ПРООН, их грантовой поддержке, люди интегрируются в жизнь», – рассказал Симонов.