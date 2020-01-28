Предпочли Китаю родину: Семья экопосленцев развивает бизнес на Луганщине

Коренные жители Северодонецка (Луганская обл.) супруги Сюзанна Задирака и Антон Бойцун за несколько лет успели сменить несколько работ, бизнесов, городов, пожить в Китае и стать экопоселенцами на родной Луганщине, передает « Голос Украины ».

Девушка ранее работала за границей и копила деньги на свою мечту – модельное агентство. Но встреча с Антоном заставила Сюзанну остаться в родном Северодонецке и открыть магазин нижнего белья.

Через несколько месяцев после начала военных действий пара переехала в Ужгород, где осела на год. Там они поженились, Антон стал работать торговым представителем, а Сюзанна открыла модельную школу и вела свой курс. Позже по направлению главного офиса модельной школы супруги отправились в Китай на работу. Но прожив там 2,5 месяца, приняли решение вернуться в Украину. «Или Китай нас не принял, или мы его не поняли. Это только кажется, что в других странах люди живут лучше нас – красиво, богато. На самом деле, это не так», – рассказал Антон.

В Китае они поняли, что хотят воспитывать детей и жить в Украине, как можно ближе к природе. Пара нашла экопоселение в селе Червонопоповка Луганской области, где уже жили три семьи. «Домик небольшой, но главное – участок земли. В первый же год разбили огород и получили первый урожай. Работать на земле умели», – сообщил Бойцун.

Позже супруги решили посвятить себя творчеству. Выбор пал на изготовление глиняной посуды. Обучались основам нового ремесла в городе керамиков Славянске (Донецкая обл.).

«Готовую массу глины стали брать в Славянске, а также копать в Червонопоповке. Уже получается делать свою керамику... А еще я шью экологические сумочки с надписью: "Береги себя и природу". Нужно воспитывать людей в этом плане», – добавила Снежана Задирака.

В своем новом деле пара сделала ставку на креативность, творчество и уникальность, поэтому не принимает участие в конкурсах на получение грантов. В планах у Снежаны и Антона – обмениваться опытом с единомышленниками, которые ценят природу, также супруги хотят выпустить серию авторской глиняной посуды под названием «Nature» («Природа») и представлять ее в других странах.