В Италии Украину назвали «Малой Россией»: Реакция МИД

В Италии произошел скандальный инцидент. Ведущий итальянского шоу «L'Eredita» на телеканале «RAI» 26 января заявил, что «Малая Россия – это второе название Украины». На это высказывание отреагировали украинские дипломаты. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии, обнародованном в Facebook.

«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" (26 января с.г.), что "Малая Россия – это второе название Украины", до руководства телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия», – сообщили в посольстве.

Там также отметили, что до сих пор от канала «RAI» не было получено никакого ответа, поэтому дипломаты решили вынести в публичную плоскость инцидент и выложить письмо на официальной странице посольства.