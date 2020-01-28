RU
Все новости

«Спасала» дочь от тюрьмы: Краматорчанка отдала неизвестным крупную сумму

28.01.20 13:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жительница Краматорска отдала мошенникам 16,5 тыс. грн «спасая дочь от тюрьмы». Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба полиции города.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее обманули неизвестные.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал, что ее дочь устроила драку и нанесла телесные повреждения другому человеку.

«Для закрытия дела "полицейский" предложил женщине заплатить деньги. Растерянная мать даже без сомнений сразу перечислила 16,5 тыс. грн на необходимый счет. Но через некоторое время, когда связалась с дочерью поняла, что стала жертвой мошенников», – отметили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк