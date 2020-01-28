«Спасала» дочь от тюрьмы: Краматорчанка отдала неизвестным крупную сумму

Жительница Краматорска отдала мошенникам 16,5 тыс. грн «спасая дочь от тюрьмы». Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба полиции города.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее обманули неизвестные.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал, что ее дочь устроила драку и нанесла телесные повреждения другому человеку.

«Для закрытия дела "полицейский" предложил женщине заплатить деньги. Растерянная мать даже без сомнений сразу перечислила 16,5 тыс. грн на необходимый счет. Но через некоторое время, когда связалась с дочерью поняла, что стала жертвой мошенников», – отметили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы.