Каждый 12-й из нуждающихся в помощи на Донбассе имеет инвалидность, – OCHA Ukraine

Каждый двенадцатый из тех, кому требуется помощь на востоке Украины, – это человек с инвалидностью. Об этом сегодня, 28 января, сообщает Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

«Именно на их долю пришлось наиболее тяжелое бремя конфликта, так как получить специализированную помощь или приобрести средства реабилитации сейчас сложнее, чем когда-либо», – говорится в сообщении.

Как уточняется, гуманитарные организации работают над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Ранее, в Международный день людей с инвалидностью (3 декабря) в OCHA Ukraine заявляли о более чем 30 тыс. людей с инвалидностью на востоке Украины, для которых существует постоянная угроза обстрелов. «Они не могут приобрести лекарства и заплатить за лечение, которые им необходимы. Чтобы выжить, им приходится полагаться на других людей», – сообщали в организации.

Напомним, ранее в OCHA Ukraine заявили, что более 3,4 млн жителей Донбасса нуждаются в помощи и защите.

А также, что из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств. И что конфликт на востоке Украины разрушительно влияет на систему здравоохранения, которая на данный момент не способна удовлетворять потребности пострадавших людей.