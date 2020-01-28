В 2019 году погибло и было ранено меньше всего жителей Донбасса за время войны, – ОБСЕ

В 2019 году вследствие конфликта на Донбассе было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения. Об этом сегодня, 28 января, сообщил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, передает «Интерфакс – Украина».

«Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 году у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 году – только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 году из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб. Потому вы видите позитивные сдвиги в этой ситуации. И это все благодаря нашей работе, направленной на прекращение огня, уменьшение случаев стрельбы», – заявил он.

Сайдик подчеркнул, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность, защиту гражданского населения. Кроме того, по его словам, особенное внимание уделялось противоминной деятельности. «Мины – причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин – это очень важная работа», – сказал экс-спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине.

Кроме того, Сайдик выразил надежду на то, что в феврале 2020 года будет достигнута договоренность в рамках ТКГ в Минске о трех дополнительных участках разведения сил и средств.

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ обнародовали данные, согласно которым на Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Из них 19 погибших и 129 раненых.

США в ОБСЕ заявили о 13 тысячах погибших на Донбассе. УВКБ ООН за весь период вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировало 3 049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом.

В УВКБ ООН также в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе. С 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых).