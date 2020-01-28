Перспективный план формирования громад Луганской области: Гайдай рассказал, каким он будет

Перспективный план формирования громад Луганской области будет экономически целесообразным. Об этом сегодня, 28 января, заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время очередного заседания рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию административно-территориального устройства области, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Всегда найдутся те, кого не удовлетворит любой вариант Перспективного плана формирования территорий громад Луганской области. Поэтому, мы должны разработать рабочую модель экономически целесообразного распределения территории Луганщины и объединенные громады, которые будут иметь бюджет развития, а не существования», – заявил глава области.

Также он проинформировал об изменениях в составе рабочей группы. На рассмотрение членам рабочей группы были предложены несколько вариантов изменений в Перспективный план формирования территорий громад Луганской области. В целом это касалось количества или конфигурации объединенных территориальных громад (ОТГ), расположенных в пределах Сватовского, Белокуракинского, Кременского, Старобельского, Станично-Луганского районов, а также тех, которые будут образовываться в городах областного подчинения.

По информации пресс-службы, во время заседания начальник управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации ОГА Вадим Лазников сообщил, что 24 января Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Методику формирования состоятельных территориальных громад». В новой редакции акцент сделан на порядке разработки перспективных планов и формировании состоятельных громад. «Поэтому, состоятельность громад будут оценивать по численности населения, постоянно проживающего на территории; численности детей школьного возраста, обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях, расположенных на территории; площади территории громады; индексом налогосостоятельности бюджета; долей местных налогов и сборов в доходах бюджета громады», – говорится в сообщении.

В постановлении правительства также говорится, что ОГА в двухнедельный срок должны внести на рассмотрение правительства предложения по приведению перспективных планов формирования территорий громад в соответствие.

«После анализа перспективного плана с учетом методических рекомендаций по оценке уровня состоятельности громад, рабочей группой были рассмотрены предложенные варианты модели формирования ОТГ, заслушаны и учтены все предложения, поступившие предложения. Каждый из вариантов был вынесен на голосование. Получившие большинство голосов членов рабочей группы, войдут в проект Перспективного плана формирования территорий громад Луганской области, который будет утвержден распоряжением председателя ОГА и вынесен на рассмотрение правительством», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, 13 января в Киеве стартовали первые в этом году консультации по созданию проектов перспективных планов областей. Тогда в Минрегионе обсуждали будущие конфигурации громад Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на сегодня уже есть 24 объединенные территориальные громады (ОТГ). По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%.