Идея возникла в плену: Бывший пленник «ДНР» отрыл секс-шоп в Каменец-Подольском

За два года после освобождения из плена «ДНР» 46-летний дончанин Игорь Сапожников женился, открыл секс-шоп в Каменец-Подольском и подал иск в Европейский суд по правам человека, передают «Свои.city».

После захвата Донецка Сапожников продолжал оставаться в городе – как руководитель местного филиала киевской компании организовывал перевод коллег в другие филиалы на контролируемых украинской властью территориях. Мужчина особо не скрывал свои проукраинские взгляды.

Еще одной причиной задержания стал его отказ возглавить центр подготовки саперов в «ДНР». Игорь во время службы в Вооруженных силах Украины занимался разминированием Донецкой области и, видимо, в «ДНР» были люди, которые знали о его навыках.

В итоге, Сапожникова обвинили в «шпионаже», «приговорили» к 18 годам, в плену он пробыл 28 месяцев. Игорь был освобожден в рамках первого масштабного обмена пленными – в декабре 2017 года.

Находясь в донецком СИЗО, 7 июля 2016 года Игорь расписался со своей девушкой Ириной. «После этого нам, как официальным супругам, разрешили одно свидание: через стекло, с телефонной трубкой. Благодаря тому, что мы стали мужем и женой, у Иры появилась возможность передавать мне продукты и посещать суд, а самое главное – она могла выступать как свидетель», – пояснил мужчина.

Уже после освобождения 14 февраля 2018 года официальное бракосочетание состоялось в Киеве.

В Киеве супруги прожили до мая 2018-го, а потом переехали в Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.). Здесь начали свой бизнес. В довоенное время Сапожников руководил букмекерскими конторами «Фаворит». В Каменец-Подольском же открыли секс-шоп «Пан+Пані», на данный момент единственный в городе. «Идея заняться этим бизнесом у меня возникла в плену. Там познакомился с парнем, он был перевозчиком и рассказал, что в Донецк, уже в военное время, очень много возил интимных товаров. И я подумал, что если во время войны был спрос, то на мирной территории тем более», – пояснил дончанин.

Освобожденные из плена получили от государства по 100 тыс. грн. Игорь почти на все эти деньги приобрел товар. Арендовал помещение, и уже в августе супруги открыли магазин. «Уже полтора года в этом деле, мне нравится, тем более что бизнес приносит прибыль», – отметил Игорь.

Также Игорь отстаивает свои права в Европейском суде по правам человека. «Пока я был в плену, моя двоюродная сестра Светлана Хныкина с адвокатами из Хельсинского союза подала иск в Европейский суд по правам человека. Уже после освобождения я присоединился к этому процессу. В исковое заявление добавили мои показания, я требую возмещение убытков за незаконное удерживание, похищенное имущество, моральный и материальный ущерб. В начале лета 2019-го мой иск был принят к рассмотрению. Меня сразу предупредили, что это долгий процесс и рассмотрение может длиться около пяти лет. Но я готов ждать. Надеюсь, что решение будет в мою пользу», – рассказал бывший пленник.

«Скажи мне еще в 2013 году, что в моей жизни будет тюремное заключение за мою украинскую позицию и что я стану владельцем секс-шопа, конечно же, не поверил. В планах – расширение семьи. С Ириной хотим детей – мальчика и девочку. Стараюсь жить не прошлым, а настоящим и строить будущее», – резюмировал Игорь.