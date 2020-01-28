Красный Крест до сих пор не получил полного доступа к удерживаемым лицам в «Л-ДНР»

Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не получил полного доступа к удерживаемым лицам в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 28 января, сообщил координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) посол Тони Фриш, передает «Укринформ».

«Мы всегда говорим о доступе к удерживаемым лицам, о безоговорочном доступе к удерживаемым лицам в ОРДО* и ОРЛО*. К сожалению, пока для МККК этот доступ не стал безоговорочным и обязательным – несмотря на то, что такое решение уже было принято, и что этот вопрос неоднократно поднимался в формате "нормандской четверки", в формате двух государств-участников "нормандской четверки" на уровне министерств и высоком уровне», – заявил Фриш.

Он добавил, что ему это очень не нравится.

Как сообщалось ранее, Тони Фриш не ожидает чуда от переговоров гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске 29 января. Он отметил, что завтра на переговорах в Минске на повестке дня гуманитарной подгруппы будут вопросы «одновременного освобождения и обмена удерживаемыми лицами», которые, по его словам, имеют «первостепенное значение».

Напомним, по данным СБУ, на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 20 января 2020 года считаются незаконно удерживаемыми в неволе 184 человека.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2020 года подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу».

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей