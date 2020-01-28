Ситуация в пунктах пропуска днем 28 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «14:02. Итог поездки в Константиновку через Майорск пеших ходом. В 13:45 (мск) приехал на КПП ДНР, очередь не большая, запускают по 20 человек на новый модуль (работало одно окно). На Украинском "нуле" очередь по приезду автобуса. 13:45 по Киеву прошел КПП Майорск».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лида: «10:55. Каргилл в Украину. Автоочередь сразу после моста»;

Виктор: «11:58. Каргилл. Много и медленно»;

Администратор: «12:49. Каргилл. Очередь очень быстро проходит, за 2 часа спустились с моста и уже возле въезда на пост»;

Артем: «13:11. Каргилл в Украину, основная 45-50, льгота 25-30»;

Алксей: «14:05. Каргилл в Донецк. 40/30 (льгота)».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Valerii: «10:14. Еленовка в сторону Донецка. Машин 60. Стоим хорошо, то есть не двигаемся»;

Любовь: «10:47. В Еленовке подъехали 7 минут назад, были возле магазина, сразу подвижка на 6 машин»;

Любовь: «10:49. Вот опять подвижка на 5 машин»;

Любовь: «12:30. Еленовка в Донецк 10 машин на 12:20, на "нуле" Новотроицком машин 60 или больше, сильный туман, не видно далеко, движение слабое»;

Любовь: «12:48. Наврала, движение уже хорошее, "нулевой" проехали»;

Андрей: «12:54. В Еленовке на полиции 5 машин»;

Татьяна: «13:32. Из Еленовки в Украину машин нет».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: