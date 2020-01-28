В «ДНР» выпустили серебряный знак в память о ликвидированном «главе» (Фото)

В «ДНР» «центральный республиканский банк» в память о ликвидированном «главе ДНР» Александре Захарченко выпустил серебряный знак. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба «банка».

«Памятный знак изготовлен из серебра не ниже 925 пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров, помещен в подарочный бархатный футляр и имеет номерной сертификат, являющийся неотъемлемой частью памятного знака», – уверяют в пресс-службе.

Купить такой знак предлагают за 3 тыс. руб. (1181 грн по местному курсу на 28.01.2020).

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.