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Как в волшебном мареве: В соцсети показали Донецк в тумане (Фото)

29.01.20 11:42
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой

Неподконтрольный украинским властям Донецк 28 января накрыл туман. Фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

Фотограф запечатлела кадры в центре города, в Ворошиловском районе – на бульваре Пушкина, в Парке кованых фигур, на остановке общественного транспорта, у магазинов.

«Целый день город был как в волшебном мареве, все вокруг чуть расплывалось, искажалось и таяло в белой неизвестности», – сообщила Евгения Карпачева.

«Вечером туман стал еще гуще, знакомые места и улицы стали загадочными и волшебными. Куда там Лондону до наших туманов, у нас они красивее», – отметила дончанка.

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