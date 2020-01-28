На Луганщине трое мужчин и женщина пытались пересечь линию соприкосновения в обход КПВВ

В Луганской области вчера, 27 января, правоохранители остановили четырех граждан Украины, которые незаконно пытались пересечь линию разграничения по реке Северский Донец. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ходе реализации оперативной информации, на окраине Трьохизбенки правоохранители остановили четырех граждан Украины. «Трое мужчин и одна женщина пересекли линию разграничения в лодке по реке Северский Донец», – говорится в сообщении.

По словам двух мужчин, жителей контролируемой части Донецкой области, они на неподконтрольной части Луганщины якобы посещали родственников. А вот мужчина и женщина, жители неподконтрольной Голубовки (до переименования – Кировск), направлялись в Северодонецк в обход установленных контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) для получения социальных выплат.

«Такое самовольное пересечение линии разграничения, прежде всего, подвергает опасности самих граждан. Кроме того, как отметили граждане, незаконное пересечение линии разграничения обошлось им платой для лодочников по 100 грн с каждого», – сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, всего с начала года пограничники обнаружили 15 человек, которые на лодках пересекли линию разграничения в обход установленных КПВВ. Все граждане были привлечены к административной ответственности.