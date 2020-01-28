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Информатору «ДНР» сообщили о подозрении на Винничине

28.01.20 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Винницкой области прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины, который способствовала деятельности представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Мужчина передавал военную информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

«Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении лицу по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – создание террористической группы или террористической организации», – говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина вступил в ряды «ДНР» и в течение 2017 года способствовал деятельности НВФ, передавая информацию о дислокации, перемещении и численности личного состава и техники Вооруженных сил Украины, а также, других военных формирований, участвовавших в проведении антитеррористической операции (АТО).

Сейчас досудебное расследование продолжается. Готовится ходатайство о специальном расследовании.

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