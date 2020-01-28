В Украине правительство изменило формирование цены на газ для населения

В Украине Кабинет министров ограничил цену продажи НАК «Нафтогаз Украины» газа для потребителей с льготными условиями – тепловикам и населению – не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение цены газа на нидерландском хабе TTF. Об этом говорится в постановлении правительства от 24 января, передает «УНН».

«С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа ... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1 – 22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газ для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией», – сказано в документе.

Таким образом, с 1 января цена покупки природного газа не может быть выше цены продажи газа, определенной указанным выше положением, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 1,917% указанной цены.

Напомним, с января потребители природного газа будут оплачивать отдельные квитанции: одну – за пользование газом, вторую – за его доставку. Причем, тариф на транспортировку газа во всех областях Украины – разный. В частности, в Донецкой области сейчас он составляет 84 коп. за 1 куб. м.