В Краматорске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В Краматорске правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во время которой пострадал мужчина. Водитель автомобиля сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, ведя в руках велосипед. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«27 января около 17:15 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Выехав на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 21093" двигался по ул. Дружбы. В районе перекрестка с улицей Академической водитель совершил наезд на пешехода, который вел в руках велосипед и двигался по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии пешеход получил травмы степень тяжести которых будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.