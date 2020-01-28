В Мариуполе увеличат количество социальных сервисов для семей

В Мариуполе продолжают развивать направление социальных сервисов для семей. Так, сегодня, 28 января, Мариупольский городской совет подписал Меморандум о сотрудничестве с организацией ЮНИСЕФ для организации более эффективной системы социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отметил заместитель городского головы Александр Кочурин, проект «Спільно. Соціальні послуги для сімей у громаді» поможет определить ключевые точки развития в социальной сфере.

«Можно развивать и регулярно увеличивать количество услуг, но не получая обратную связь, невозможно оценить реальные результаты. Данный проект поможет нам актуализировать потребности жителей и создать условия для развития самых значимых для них направлений», – пояснил Кочурин.

По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, важно всесторонне информировать население о всех доступных социальных сервисах.

«Хотелось бы, чтобы нашей громаде помогли создать комплекс интегрированных социальных услуг, где один специалист будет компетентен и в социальной сфере, и в сфере образования, и здравоохранения. Важно наличие действенных инструментов и возможностей отреагировать на проблему и найти комплексные пути ее решения с самого начала», – подчеркнула Ксения Сухова.

Основное внимание уделят социально уязвимым группам населения – многодетным и малообеспеченным семьям, семьям переселенцев и воспитывающих детей с инвалидностью.

Как рассказала куратор проекта ЮНИСЕФ Наталья Датченко, цель проекта – обеспечить каждой семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, индивидуальный подход. «Создать комплекс условий для психологической помощи таким семьям», – добавила она.

Участие в проекте поможет городу изучить потребность громады в определенных социальных услугах. Для специалистов департамента социальной защиты населения пройдет ряд обучающих тренингов. Программа предусматривает и внедрение механизма по улучшению взаимодействия между ведомствами и расчета бюджета для социальных услуг. Также, ЮНИСЕФ рассматривает возможность создать социальный центр, услуги в котором будут разработаны с учетом потребностей жителей конкретной громады.

Уточняется, что всего в проекте принимают участие 12 громад Донецкой и Луганской областей. В ходе реализации проекта социальные услуги нового образца получат около 100 тыс. жителей. Внедрять проект помогут Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Украинская сеть за права ребенка и общественная организация «Мариупольский союз молодежи». Средства на улучшение социальных услуг на Востоке Украины выделило Немецкое правительство через Немецкий банк развития (KfW).