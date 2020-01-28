Население Луганщины: Данные электронной переписи и главы ЛугОВГА разнятся

В Луганской области проживает на четверть меньше людей, чем показали данные электронной переписи населения по состоянию на 1 декабря 2019 года. Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА) Сергей Гайдай, сегодня, 28 января, передает «hromadske».

«Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тысяч постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тысяч переселенцев, но по факту проживают около 100 тысяч», – сказал глава области.

По данным оценки численности наличного населения на Луганщине проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных председателя ЛугОВГА на 380 тыс. человек (33%).

Напомним, население Украины, согласно данным электронной переписи, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Оценка не охватывает временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что аналитики сравнили данные всеукраинской переписи населения, проведенной еще в 2001 году, и электронной 2020 года.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.