В ОБСЕ считают «формулу Штайнмайера» простым инструментом

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Пьер Морель назвал «формулу Штайнмайера» простым инструментом, который нужно имплементировать в украинское законодательство. Об этом он рассказал на международной конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает УНН.

«Основное достижение – согласование (группой – ред.) "формулы Штайнмайера". Ведь это простой инструмент», – рассказал Морель.

Он также отметил, что формула появилась не из ниоткуда, вопреки всем спорам, о ней говорилось уже через год с начала войны на Донбассе.

«Она (формула – ред.) была озвучена еще в октябре 2015 года, когда встретились лидеры ("нормандской четверки" – ред.), поскольку они видели, что время шло до крайнего установленного срока – до конца года, и связь выборов и статуса не была четкой в тексте, и мы имели различные тексты... Поэтому лидеры согласовали пошаговую связь двух элементов», – добавил Морель.

Также он отметил, что открытым остается вопрос статуса и выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Морель напомнил о продлении Верховной Радой действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Эта задача все еще впереди, ведь нужно внести дополнительные поправки в законодательство, чтобы имплементировать формулу», – сообщил он, добавив, что для этого используются разные подходы.