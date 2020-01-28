И Сурков, и Козак лишь реализовывают идеи Путина, – историк

Помощник президента России, куратор «Л-ДНР» Владислав Сурков уходит в отставку. Предположительно, новым куратором «украинского направления» станет Дмитрий Козак, назначенный заместителем главы администрации президента РФ. При этом и Сурков, и Козак лишь реализовывают идеи российского президента Владимира Путина. Об этом «Донецким новостям» рассказал сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист Дмитрий Снегирев.

Снегирев напомнил, что информация об отставке Суркова «тиражируется в украинских СМИ с завидной периодичностью». «Без понимания процессов, которые проходят в Кремле. В РФ нет конфликтов "башен Кремля", мысль эту нам пытаются навязать. И когда мы ее тиражируем, это свидетельствуют о непонимании взаимодействия силовых структур страны-оккупанты», – делится эксперт.

«Россия – это тоталитарное государство, с жесткой вертикалью подчинения. Все решения принимает один человек – Путин. Именно им Сурков был поставлен на темы создания конфликтов на постсоветском пространстве. В том числе – процессов, произошедших на территории Грузии (Абхазия и Южная Осетия). И донбасский сценарий – лишь калька тех событий, списанная один в один», – добавляет он.

При этом, по словам сопредседателя Общественной инициативы «Права Справа», даже возможная отставка Суркова не повлияет на запущенные Россией процессы, в том числе в Украине. «Это, скорее, смена антуража. Ведь что Сурков, что Козак являются лишь реализаторами идей Путина», – отмечает он.

Дмитрий Снегирев обращает внимание, что информация об отставке Суркова подается параллельно с возможностью подвижек в «украинском вопросе». Якобы появилась возможность договоренности с Кремлем. «При этом нужно помнить, что Козак был задействован в Приднестровских вопросах. Именно "формула Козака" (федеративная Молдова – по типу того, как сейчас хотят сделать с Украиной) в свое время чуть не была реализована. Так что еще вопрос, кто опаснее – демонизированный Сурков или якобы либерал Козак, как бы готовый к компромиссам», – поясняет эксперт.

«Но компромиссов не будет. РФ четко реализует своей сценарий – федерализацию Украины», – отмечает Снегирев.

В данный момент, по его словам, мы видим очередную информационную операцию России. «Между тем, на смену одной пешке просто приходит другая, что не приводит к изменению расклада на геополитической шахматной доске», – подытоживает эксперт.

Более подробно с мнением Дмитрия Снегирева и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Кто опаснее – Козак или Сурков: К чему приведет смена кремлевского куратора "Л-ДНР"».