Координатор ОБСЕ: В «ЛНР» хотят одновременного открытия пунктов пропуска в Счастье и Золотом

В «ЛНР» настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом (Луганская обл.), однако Украина на это не согласится. Об этом координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Тони Фриш заявил на международной конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает «УНН».

«Позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никак не может состояться», – цитирует Фриш заявление членов НВФ «ЛНР».

В то же время, по его мнению, подобный вариант не приемлем для Украины. «Для Украины, понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья – это не тот вариант, не способ действовать», – резюмирует Фриш, отметив, что позиции сторон – противоречивы.

Поэтому, по его мнению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.