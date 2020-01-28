В Славянске открыли новую амбулаторию (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) на окраине города открыли новую амбулаторию. В медицинском учреждении работают шесть семейных врачей, дневной стационар и кабинет женской консультации.

Пациентка Ольга Мирошниченко изучала время приема ее семейного врача, а заодно осматривала новое здание. «Внешний вид хорошо. Отличные условия, хорошо сделано. Я думаю, что жители микрорайона Артема довольны», – сказала она.

Но главное, как отмечают пациенты, это что медучреждение рядом с домом. А раньше тысячам жителей микрорайона приходилось ездить в центр города.

Пациентка Галина Кузьмина считает, что здесь не мешало бы открыть кабинеты и узкопрофильных специалистов. «Только вот мне, это самое, что у нас только терапевты здесь. Это семейные врачи. А вот, допустим, если оказать срочную вот помощь, допустим. Ну, может быть, и других специальностей врачей бы, то неплохо было бы тоже», – говорит она.

Но врачи отмечают, что в амбулатории есть все необходимое, как для заведения первого уровня оказания медицинской помощи. «Мы можем делать определенные обследования. То есть кардиограмму, мы можем измерить функцию внешнего дыхания, мы можем провести анализ крови на сахар. Рядышком здесь у нас манипуляционный кабинет, где будут происходить и забор анализа крови, и сразу же мы будем делать клинический анализ крови», – рассказала заведующая амбулаторией Ирина Колесникова.

Также здесь работает кабинет гинеколога и дневной стационар на 10 мест. А вот хранить кучу бумажных карт в регистраторе не будут. Все будут переносить в электронную базу. «Чтобы клиент, он же пациент, он же житель города, мог быстро, не тратя время в регистратуре в очередях, получить информацию о себе. И в том числе врач», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

На ремонт амбулатории и покупку оборудования ушло 3 млн грн. Сейчас в медучреждении будут обслуживать 12 тысяч пациентов.

Напомним, в Славянске чиновники обещают, что вскоре откроют роддом. На его ремонт уже было потрачено почти 36 млн грн. Но палаты для мам с младенцами так и остались заброшенными. Обновили только один из четырех этажей.

Источник: ТК «Донбасс»