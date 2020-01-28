Почувствовал себя человеком: Врач из Луганской области о проекте «200 скорых для Украины»

Врач Каменской сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины (Луганская обл.) Эдуард Чугай написал письмо в адрес Фонда Рината Ахметова, в котором поблагодарил за полученный амбулаторией автомобиль первичной медико-санитарной помощи на базе Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Вы дали возможность мне, обычному врачу первичного звена, который проработал в селе 24 года, почувствовать себя человеком. Вы дали возможность пользоваться современным автомобилем, о чем я не мог мечтать даже в самых сладких снах!» – так отреагировал на получение машины медик.

Каменская амбулатория пополнила автопарк внедорожником в рамках проекта «200 скорых для Украины». Всего сельским громадам и амбулаториям по всей стране были вручены 64 медицинских джипа. Государственные медучреждения впервые получили оборудованное по последнему слову техники авто такого класса.

«Эта машина дает возможность добраться до пациентов, которые проживают в самых отдаленных населенных пунктах. Там, где дороги с твердым покрытием полностью отсутствуют», – пишет в своем письме медик. Он рассказывает, что сегодня с коллегами обслуживает на суперсовременном джипе пациентов в четырех селах Луганской области: Каменка, Степное, Ганусовка и Пантюхино. В перспективе география работы будет расширена.

«Теперь мы с гордостью преодолеваем любые преграды на нашем пути», – добавляет Эдуард Чугай.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Проект «200 скорых для Украины» реализован по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи». Помимо 64 внедорожников медики Украины получили 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».

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