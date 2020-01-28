Полковника ВСУ подозревают в нанесении госпредприятию более 4 млн грн убытков

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту мошеннических действий полковника ВСУ. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, бывший начальник одного из военных представительств Министерства обороны Украины в период с 2009 по 2017 год, вероятно, завладел денежными средствами ГП "Антонов" в сумме более 4 млн грн», – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что также во время досудебного расследования военная прокуратура заявила гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовными правонарушениями.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.