«Инвестиционная няня»: Правительство будет заключать прямые договоры

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект «Инвестиционная няня» позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора. Об этом рассказал Милованов в эфире одного из телеканалов, сообщает «Сегодня.ua».

«Правительство будет иметь право заключать прямой договор с инвестором от имени государства об определенных условиях. Эти условия могут быть очень разные: гарантии, например пропускной способности через порты, или налоговые льготы», – рассказал Милованов

По словам министра, такое предложение распространяется и на тех инвесторов, которые до этого вкладывали средства в украинскую экономику. Для исчисления объемов предыдущих вливаний будут использовать определенные формулы и коэффициенты. «Инвестиционная няня – это о праве подписать соглашение. Сегодня закон не позволяет делать Кабмину отдельное соглашение», – добавил Милованов.

Он сравнил такие соглашения с теми, что правительство подписывает с Международным валютным фондом.

Важным пунктом для сотрудничества с крупными инвесторами есть возможность для них обращаться к международным арбитражам для разрешения споров. По мнению министра, это поможет избежать проблемы недоверия к украинскому правосудию.

Министр также добавил, что в течение нескольких недель законопроект об «Инвестиционных нянях» будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, а потом – направлен в Верховную Раду. «Написание законопроекта займет несколько недель, поскольку нам нужно проработать все моменты», – добавил Милованов.

Кроме того, он уточнил, что освобождение от налога на прибыль будет касаться только победителей конкурсов по приватизации госактивов. «Те, кто приватизируют предприятия на сумму 10 миллионов или более, получат налоговую льготу на налог на прибыль на пять лет», – заявил Милованов.