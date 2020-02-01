Азиатская кухня в Северодонецке: Семья на грант открыла «Asia Mix» (Фото)

Семья из Северодонецка на грант Датского Совета по делам беженцев – Датской Группы по разминированию / DRC – DDG открыла ресторан азиатской кухни, сообщает пресс-служба организации.

«Азия в Северодонецке? Да, если вы в "Asia Mix"! Здесь готовы удивлять клиентов блюдами восточной кухни. В меню лапша и рис, а также, используются аутентичные ингредиенты из Китая и Японии», – говорится в сообщении.

2 года назад Наталия и Олег начинали как доставка восточной еды. Но мечтали открыть тематический ресторан, где северодончане смогли бы не только попробовать настоящие суши, но и отдохнуть. Узнав о гранте DRC на расширение бизнеса, Наталия подала заявку. Благодаря финансовой поддержке, смогли закупить оборудование на кухню и мебель, нанять персонал.

Сегодня Наталия – владелица полноценного ресторана «Asia Mix», а Олег – управляющий и вдохновитель кулинарных экспериментов. «В нашем ресторане авторская кухня. К нам даже приезжали японцы, и я их попросил написать оригинальный рецепт японского чизкейка, который мы готовым для наших посетителей», – делится Олег.

Любовь к еде и ресторанному бизнесу заставляет Наталью и Олега не сидеть на месте. В будущем они мечтают открыть «кулинарную лабораторию», где повара смогут отточить свое ремесло, и перевратить его в искусство. «Мы хотим выпустить новых, достойных поваров», – говорит Олег.

Фото Датского Совета по делам беженцев

Благодаря финансовой поддержке швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и правительства Великобритании (DFID), DRC продолжает поддерживать инициативы по расширению бизнеса в Донецкой и Луганской областях.