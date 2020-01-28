С января за газ – две квитанции: На Донетчине рассказали, как рассчитать стоимость оплаты

С января потребители природного газа будут оплачивать отдельные квитанции: одну – за пользование газом, вторую – за его доставку. Причем, тариф на транспортировку газа во всех областях Украины – разный. В частности, в Донецкой области сейчас он составляет 84 коп. за 1 куб. м. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о нововведениях для абонентов сегодня, 28 января, рассказала руководитель Управления по газоснабжению и газификации города Славянска Виктория Моргунова.

«Теперь каждый абонент, который потребляет природный газ, будет оплачивать две квитанции. Отдельно. Это непосредственно за пользование природным газом, то есть цена самого газа. И вторая – услуга доставки этого природного газа до дома, квартиры. Услуга доставки включает много составляющих: и содержание газопроводов, и ремонт, и капитальные вложения. Это серьезные работы, которые мы проводим из года в год, и раньше это все входило в общую стоимость газа. Теперь эти направления разделили. Решение было принято с целью, чтобы население видело, какую колоссальную затрату несет государство на содержание этих сетей», – пояснила Моргунова.

За пользование газом абоненты платят, как и раньше: при наличии счетчика – по показателям, при отсутствии его – по установленным нормам.

Новшество касается больше оплаты за транспортировку газа. Этот тариф во всех областях Украины – разный, его размер устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Фиксированная цена для Донецкой области – 84 коп. за 1 куб. м будет до июля. Потом стоимость изменится», – акцентировала Моргунова.

Она разъяснила, как людям самим рассчитать стоимость транспортировки. Все зависит от того, установлен ли газовый счетчик. «Расчет ведется по прошлому году. Берется период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года, 12 месяцев. У кого установлен счетчик, берется суммарное количество кубов газа и делится на 12 – таким образом определяем среднее арифметическое. И вот этот среднее арифметический показатель умножается на 84 коп. – это и будет ваш ежемесячный платеж за транспортировку в 2020 году. Кто хочет, может оплатить одну квитанцию, если там сумма небольшая. Кому сложно, естественно, можно помесячно», – сказала руководитель управления.

В домах частого сектора счетчики везде установлены. Соответственно, здесь абоненты действуют по аналогии расчета для квартир со счетчиком.

«У кого счетчик не стоит – основываемся на нормах потребления. Так, на газовую плиту, которая используется при наличии центрального горячего водоснабжения, по нормам установлено потребление 3,28 куб. м в месяц на одного человека. На газовую плиту, где нет центрального горячего водоснабжения, – 5,39 куб. м. Там, где газовая плита и газовая колонка – 10,49 куб. м. То есть, если в квартире прописаны 2 или 3 человека, соответственно данные нормы умножаются на количество жильцов. Таким образом вы получаете объем газа, который нужно умножить на 84 коп. – и получится ежемесячная плата за газ по квартире, в которой нет счетчика», – детализировала Моргунова.

Все нюансы расчетов отражены в специально разработанной листовке, которые представители горгаза расклеят по домам. Здесь же приводится таблица с нормами потребления.

Виктория Моргунова акцентировала, что пени для населения на данный момент нет: «На сегодняшний день для частных потребителей пени пока нет. Пока. Что будет завтра, через месяц – никто не знает».

Она отметила, что в Славянске абоненты получат бланки новых квитанций и образец их заполнения. «Такие квитанции мы разнесем каждому абоненту, каждому потребителю. Первые квитанции –это как образец, они уже будут заполнены с конкретной цифрой. Остальные квитанции будут чистыми. Кто получил квитанции, будет их использовать уже при оплате за газ в феврале, марте, апреле и так далее», – резюмировала руководитель горгаза.