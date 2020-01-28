ДТП в Краматорске: Автомобиль снес дерево и перевернулся на крышу (Фото)

Сегодня, 28 января, в Краматорске пьяный водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, снес дерево и перевернулся на крышу. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице Актюбинской около 13.30. О происшествии на линию «102» сообщили свидетели. «Когда патрульные прибыли на место, увидели последствия дорожного происшествия, а рядом мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина не получил повреждений и сообщил полицейским, что ехал со стороны улицы Аэроклубная в сторону улицы Центральной, но не справился с управлением и совершил ДТП. Машина перевернулась на крышу и получила механические повреждения», – говорится в сообщении.

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование в соответствии с действующим законодательством. «Проверка на месте подтвердила подозрения полицейских – 2,29 промилле при допустимой норме 0,2», – уточняется в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

Поэтому водитель получил два протокола – по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Далее его ждет суд.

В полиции уточнили, что с начала года на территории обслуживания батальона произошло 9 ДТП с участием водителей с признаками опьянения.