В Мариуполе на перекрестке столкнулись иномарки: Две женщины госпитализированы (Фото)

Сегодня, 28 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, авария случилась около половины первого часа дня на перекрестке улиц Митрополитская и Греческая. «По предварительной информации, водитель автомобиля Рено, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Мазда», – говорится в сообщении.

По информации Центрального отдела полиции, в результате происшествия пострадали две женщины – 34-летняя водитель автомобиля «Рено» и 68-летняя пассажир автомобиля «Мазда». Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Фото: DTP.mariupol

Подробности происшествия выясняются. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).