В Украине для компенсации разрушенного на Донбассе жилья выделили более 40 млн грн

Гражданам Украины с 2020 года начнут возмещать средства, если их жилье было разрушено в результате боевых действий на Донбассе. Программа будет действовать на контролируемых Украиной территориях. Об этом сообщил советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артем Салихов на полях международной конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает «УНН».

«В государственном бюджете 2020 года есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тыс. грн на компенсацию владельцам разрушенного жилья – стоимости самого жилья. Но мы, исходя из возможности бюджета, имеем определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет выделяться на одно домохозяйство. Поэтому мы проработали в министерстве 3 постановления, отправили его в другой центральный орган исполнительной власти для согласования и замечаний, и, надеемся, что в течение нескольких месяцев уже решим все вопросы и сможем эту программу запускать вместе с местными органами власти, вместе с военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей», – отметил Салихов.

По его словам, этих средств недостаточно, однако для министерства очень важно отработать сам механизм возмещения разрушенного жилья, чтобы у украинцев была возможность получать эти средства.

«Потом уже будем работать с международными донорами, чтобы увеличивать объемы помощи. И будем на следующий год предлагать заложить уже больше средств. Сейчас у государства нет опыта, когда жилье было разрушено вследствие боевых действий. Сейчас это классифицируется как теракт, поэтому есть соответствующие процедурные моменты. Мы пытаемся их решить в рамках наших полномочий», – пояснил Салихов.

Кроме того, остается проблемой тот факт, что нет актуализированной информации о количестве разрушенных домохозяйств, либо она устарела.

«Есть определенные базы данных областных гражданских и военных администраций, но они накапливались с 2014 года. Их никто не актуализирует. Ведь определенное количество было отремонтировано владельцами с помощью гуманитарных организаций. Мы в процессе реализации этой программы будем их актуализировать, но речь идет о сотнях и сотнях домов, особенно там, где до сих пор идут боевые действия», – сообщил советник.

Он добавил, что в министерстве будут работать и над территориальным распределением средств, ведь сейчас программа распространяется только на подконтрольные Украине территории. «Речь идет о контролируемых территориях, но мы будем над этим работать», – заверил Салихов.

Оценивать состояние жилья будут местные специалисты. «Мы разработали несколько категорий (оценки жилья, – ред.). Так, первая категория – жилье, которое не пригодно и там, где нет смысла его ремонтировать. Это будут определять специалисты. К их оплате мы постараемся привлекать местные органы власти, это будет в рамках их полномочий, их комиссий», – подытожил Артем Салихов.