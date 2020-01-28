ПДЧ в НАТО: Украинский курс неизменен

Основным приоритетом в работе с Альянсом является присоединение Украины к Программе расширения возможностей (EOP). Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который принял участие в заседании Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) сегодня, 28 января, в Брюсселе на базе штаб-квартиры НАТО.

Указанная программа является техническим инструментом практического взаимодействия наших военных для укрепления их совместимости с подразделениями государств-членов НАТО.

Во время своего выступления первый вице-спикер заверил о неизменности украинского курса на приобретение членства в НАТО. Особое внимание было отведено вопросам углубления сотрудничества между военными Украины и НАТО в Черноморском и Восточно-Средиземноморском регионе.

Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвал de jure признать, что Украина делает de facto.

Также первый вице-спикер заверил членов совета, что парламент Украины будет поддерживать и в дальнейшем те законодательные инициативы, направленные на повышение уровня безопасности и обороны нашего государства.