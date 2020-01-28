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Коронавирус: МОЗ заверила, что больницы обеспечены средствами терапии

28.01.20 18:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинские больницы обеспечены средствами терапии для пациентов с пневмонией, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Об этом сегодня, 28 января, на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV сказал врач-анестезиолог, член экспертной группы оперативного штаба Минздрава Сергей Дубров, передает «Укринформ».

«По поручению министра здравоохранения я провел беседы с руководителями служб анестезиологии и интенсивной терапии. 757 отделений интенсивной терапии, которые подчинены департаментам здравоохранения, на 100% все обеспечены кислородом, одним из основных методов терапии пациентов с гипоксимией. У большинства пациентов с осложненным течением (в случае инфицирования коронавируса 2019-nCoV, – ред.) есть проявления пневмонии, а основным методом лечения является оксигенотерапия. На удовлетворительном уровне находится материальное обеспечение. Обеспеченность респираторами высокого класса на сегодня составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии, коек интенсивной терапии на сегодня 5581», сказал Дубров.

Относительно оперативной диагностики нового коронавируса, то Дубров отметил, что пока ее не существует в мире. Специалисты разных стран пока ведут разработки этих тестов. Определение коронавируса происходит методом исключения типов гриппа, других коронавирусов и респираторных инфекций, после чего образцы передаются на исследование в референс-лаборатории, определенные ВОЗ, где устанавливается окончательный диагноз.

Также пока нет специфических препаратов против нового коронавируса. Терапия, по словам Дуброва, является стандартной неспецифической оксигенотерапия, то есть вентиляция легких.

Также департаментам здравоохранения поручено разработать маршруты пациентов на случай распространения коронавируса с определением лечебных учреждений, которые лучше оснащены, отметил представитель штаба Минздрава.

Кроме того, он отметил, что уже появились сообщения о продаже якобы вакцин от коронавируса 2019-nCoV, но на самом деле вакцин от этого типа инфекции пока не существует. «На некоторых сайтах появилась информация о возможности вакцинироваться от этого коронавируса. Это неправда, не следует покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует нигде в мире», подчеркнул Дубров.

По последним данным, в Китае были подтверждены более 4500 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. На данный момент количество умерших от этой болезни превысило 100 человек.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбоджи.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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