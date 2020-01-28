Коронавирус: МОЗ заверила, что больницы обеспечены средствами терапии

Украинские больницы обеспечены средствами терапии для пациентов с пневмонией, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Об этом сегодня, 28 января, на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV сказал врач-анестезиолог, член экспертной группы оперативного штаба Минздрава Сергей Дубров, передает « Укринформ ».

«По поручению министра здравоохранения я провел беседы с руководителями служб анестезиологии и интенсивной терапии. 757 отделений интенсивной терапии, которые подчинены департаментам здравоохранения, на 100% все обеспечены кислородом, одним из основных методов терапии пациентов с гипоксимией. У большинства пациентов с осложненным течением (в случае инфицирования коронавируса 2019-nCoV, – ред.) есть проявления пневмонии, а основным методом лечения является оксигенотерапия. На удовлетворительном уровне находится материальное обеспечение. Обеспеченность респираторами высокого класса на сегодня составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии, коек интенсивной терапии на сегодня 5581», – сказал Дубров.

Относительно оперативной диагностики нового коронавируса, то Дубров отметил, что пока ее не существует в мире. Специалисты разных стран пока ведут разработки этих тестов. Определение коронавируса происходит методом исключения типов гриппа, других коронавирусов и респираторных инфекций, после чего образцы передаются на исследование в референс-лаборатории, определенные ВОЗ, где устанавливается окончательный диагноз.

Также пока нет специфических препаратов против нового коронавируса. Терапия, по словам Дуброва, является стандартной неспецифической – оксигенотерапия, то есть вентиляция легких.

Также департаментам здравоохранения поручено разработать маршруты пациентов на случай распространения коронавируса с определением лечебных учреждений, которые лучше оснащены, отметил представитель штаба Минздрава.

Кроме того, он отметил, что уже появились сообщения о продаже якобы вакцин от коронавируса 2019-nCoV, но на самом деле вакцин от этого типа инфекции пока не существует. «На некоторых сайтах появилась информация о возможности вакцинироваться от этого коронавируса. Это неправда, не следует покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует нигде в мире», – подчеркнул Дубров.

По последним данным, в Китае были подтверждены более 4500 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. На данный момент количество умерших от этой болезни превысило 100 человек.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбоджи.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.