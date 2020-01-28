В Украине Конституционный суд отменил повышение пенсионного возраста для ряда работников

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, которые предусматривают повышение пенсионного возраста для ряда работников, работающих на предприятиях с вредными условиями*, передает «ЛІГА. Закон».

Как отмечается, речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию по выслуге лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213.

Конституционный Суд исходил из того, что у работников, работавших во вредных условиях и соглашавшихся на такой труд из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом № 1788-XII «О пенсионном обеспечении».

После внесения изменений Законом № 213 их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Это КСУ расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии.

По решению КСУ, в частности, на льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:

1) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, – по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины – после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины – после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждый полный год такой работы мужчинам и на 1 год 4 месяца – женщинам;

2) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, – по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины – после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины – после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы – женщинам;

3) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, – мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

4) женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, – после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

5) женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, – после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания;

6) женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака – после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

7) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, – по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом Министров, – после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

8) женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятеро и больше детей, – независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом Министров;

9) водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:

мужчины – после достижения 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;

женщины – после достижения 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.

Следует отметить, что нормы, признанные неконституционными, утрачивают действие со дня принятия решения КСУ.

Решение Конституционного Суда обязательное, окончательное и не может быть обжаловано.

* Согласно Решению № 1-р/2020 по делу № 1-5/2018(746/15) по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздела ІІІ «Заключительные положения» Закона № 213-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения», которое приняла Большая палата КСУ.