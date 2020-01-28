Уникальный для Украины спорткомплекс по велоспорту планируют построить на Донетчине

В Лимане (Донецкая обл.) планируют построить уникальный для Украины велоспортивный комплекс. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В городе после перемещения из временно неподконтрольного украинской власти Донецка функционирует Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту. «Это коммунальное внешкольное учебное заведение имеет высшую категорию и является одним из ведущих в Украине, постоянно находится в пятерке лучших специализированных школ по велоспорту по итогам ежегодной работы. Сегодня заведение имеет отделения в 5 городах Донецкой области: Лимане, Бахмуте, Мариуполе, Краматорске и Славянске, где под руководством 13 тренеров-преподавателей учатся 224 спортсмена», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в последнее время при поддержке ДонОВГА значительно улучшена инфраструктура школы. В 2017 году за счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт административного здания КПНЗ «Областная СДЮСШОР по велосипедному спорту» (по адресу: ул. Петропавловская, 89) на сумму 1,4 млн грн. Также ежегодно выделяется финансирование для обеспечения учащихся необходимым спортивным инвентарем и оборудованием.

Так, с целью дальнейшего развития велосипедного спорта в Донецкой области, в городе Лиман рядом с административным зданием школы планируется строительство современного спорткомплекса, который будет включать трассу по велоспорту BMX и общежитие для размещения 52 человек. В 2019 году за счет средств областного бюджета была разработана проектно-сметная документация, которой предусмотрены две очереди работ общей стоимостью 43,7 млн грн.

«При условии соблюдения современных международных требований при строительстве велотрассы, она сможет пройти необходимую сертификацию и стать единственной подобной в Украине. Новый трек позволит готовить в дисциплине "ВМХ racing" спортсменов с 8 лет, при этом давая юношам и девушкам базовые навыки для выступления в других дисциплинах велоспорта. Также здесь смогут проводиться учебно-тренировочные сборы с участием национальной команды, соревнования областного и всеукраинского уровней», – подытожили в пресс-службе ДонОВГА.