До 15 тонн в неделю: На Луганщине торговали контрабандным горючим из РФ (Фото)

На Луганщине пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов (ГСМ), ввезенных с территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратура Луганской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Луганской области, Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение с целью сбыта, сбыт и транспортировку подакцизных товаров) прекратили деятельность трех нелегальных точек розничной торговли горюче-смазочными материалами, ввозимыми с территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, горючее продавалось в складских помещениях, оборудованных в частных домах в Марковском и Старобельском районах. Дельцы сбывали продукцию сомнительного качества населению в розницу за наличные. Еженедельный объем продаж контрабандного товара достигал 15 т.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2 т горюче-смазочных материалов сомнительного качества без предусмотренных законодательством сертификатов и документов, а также емкости для хранения продукции.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам сделки о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Назначен ряд судебных экспертиз.

Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1050 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение воли на срок до 3 лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.