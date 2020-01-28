На участках, планирующихся для разведения войск на Донбассе, не предполагается серых зон, – штаб ООС

На предстоящих участках разведения сил и средств на Донбассе не предусматривается создание серой зоны. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба операции объединенных сил (ООС) Виталий Саранцев, сегодня, 28 января, передает «Радио Свобода».

По его словам, это планируется сделать для того, чтобы в населенных пунктах, которые попадут в участки разведения, продолжали работать государственные учреждения. «На тех участках, которые планируются для разведения, там не предполагается, что какие-то населенные пункты попадут в серую зону... Там будет продолжаться жизнь, там будут работать все государственные институты, там будет обеспечен правопорядок», – сказал Саранцев.

Об очередных точках разведения на Донбассе Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) должна договориться до конца марта этого года.

Как сообщалось ранее, украинская сторона в ТКГ в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.), железнодорожный мост в Станице Луганской (Луганская обл.) и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки, Донецкая обл.).

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что представители «Л-ДНР» в ТКГ добавили к участкам, определенным Украиной, где должно состояться разведение сил и средств, свои предложения, и сейчас переговорная группа должна выбрать три из девяти участков.