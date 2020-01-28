Украинцам вернут переплату за купленный по страховой цене газ

Предоплату за газ, который украинцы покупали раньше по страховой цене, вернут после отопительного сезона. Об этом сегодня, 28 января, на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, цены на газ оказались ниже, чем прогнозировали в декабре. «Чтобы защитить украинских потребителей от риска значительного роста цены, правительство и Нафтогаз разработали "страховую цену" – этим решением оптовая цена закреплялась на уровне 5,5 грн за кубометр без НДС. К сожалению или к счастью, новая цена на январь оказалась ниже цены Газового запаса. Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона», – написал Коболев.