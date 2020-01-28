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Украинцам вернут переплату за купленный по страховой цене газ

28.01.20 19:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Предоплату за газ, который украинцы покупали раньше по страховой цене, вернут после отопительного сезона. Об этом сегодня, 28 января, на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, цены на газ оказались ниже, чем прогнозировали в декабре. «Чтобы защитить украинских потребителей от риска значительного роста цены, правительство и Нафтогаз разработали "страховую цену" – этим решением оптовая цена закреплялась на уровне 5,5 грн за кубометр без НДС. К сожалению или к счастью, новая цена на январь оказалась ниже цены Газового запаса. Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона», – написал Коболев.

Он также добавил, что производителям тепла необходимо оперативно подписать с «Нафтогазом» дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной ценой.

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