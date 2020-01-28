Дефицит госбюджета 2019 года в Украине составил 78 млрд грн

Государственный бюджет Украины за 2019 сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете предельном размере 91,13 млрд грн. Об этом сегодня, 28 января, со ссылкой на уточненные данные Госказначейства пишет «Интерфакс – Украина».

В первые дни этого года Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщил о дефиците госбюджета в прошлом году в 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

«Дефицит госбюджета-2019 был практически полностью профинансировано за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от начального бюджетного задания.