На Луганщине налоговики заставили легализоваться более тысячи предпринимателей

На Луганщине налоговики за 2019 год легализовали труд 1 тыс. 350 человек, а также заставили зарегистрироваться более 1 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность незаконно. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

«За январь – декабрь 2019 года легализован труд 1 тыс. 350 граждан. По ним в бюджет дополнительно поступило 1 млн 197 тыс. грн единого взноса, 940 тыс. грн налога на доходы физических лиц, 78,4 тыс. грн военного сбора», – сказано в сообщении.

Кроме того, поданным ГНС, в минувшем году выявили и заставили пройти госрегистрацию 1 тыс. 157 граждан, которые вели незаконную предпринимательскую деятельность. По результатам легализации их работы, в бюджет поступили 1 млн 176,4 тыс. грн единого взноса, 701,7 тыс. грн единого налога и 14,4 тыс. грн налога на доходы физических лиц.